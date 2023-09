„Rechtsanwalt“ brachte 89-Jährige um Vermögen

Via Festnetz rief ein angeblicher Rechtsanwalt am Donnerstag zwischen 11.30 und 14.50 Uhr mehrmals die 89-Jährige an. Ihre Tochter, so die Schilderung, habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sie müsse nun eine Kaution bezahlen, um ihr Kind vor einer Haftstrafe zu schützen.