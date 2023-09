Sophie Turner fordert von Ex Rückgabe der Kinder

Wenige Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Scheidung hat die britische Schauspielerin Sophie Turner (27, „Game of Thrones“) den US-Sänger Joe Jonas (34, „Sucker“) gerichtlich zur Rückgabe der zwei gemeinsamen Kinder aufgefordert. Die 2020 und 2022 geborenen Töchter würden unrechtmäßig in New York zurückgehalten, hieß es in dem Gerichtsdokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.