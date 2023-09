Joe Jonas reichte Scheidung von Sophie Turner ein

Jetzt ist es also amtlich: Sänger Joe Jonas, der seit 2019 mit „Game of Thrones“-Beauty Sophie Turner verheiratet ist, will sich scheiden lassen. Wie aus Gerichtsunterlagen im Bezirk Miami Dade County im US-Staat Florida hervorgeht, reichte er den Antrag am Dienstag ein. Laut US-Medienberichten machte Jonas darin geltend, dass die Ehe unheilbar zerrüttet sei.