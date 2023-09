Taxifahrer soll Bub sexuell belästigt haben

Eltern nicht informiert?

Der Fall hatte laut Medienberichten am Mittwochabend zu hitzigen Diskussionen im Pörtschschacher Gemeinderat geführt: Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) war vorgeworfen worden, sie habe seit Juni von den Vorwürfen gegen den Mann gewusst, aber weder Gemeinderat noch Eltern informiert. Zu Beginn dieses Schuljahres sei der Mann sogar weiterhin als Chauffeur für Schulkinder tätig gewesen. Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ) gab an, dass er ihn erst am Mittwoch mit der Anzeige gegen ihn konfrontiert habe.