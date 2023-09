Was Marcel Hirscher über sein Ski-Comeback verrät

„Krone“: Marcel, am Red Bull Ring chauffierst du DTM-Fans mit einem Rennauto über die Strecke. Wie fühlst du dich dabei?

Marcel Hirscher: Es ist zwar kein Neuland für mich, aber auch mein Körper geht hier voll ans Limit. Doch es ist etwas Besonderes. Du gehst von 0 auf 250 km/h in kürzester Zeit - und die Fans bekommen einen Einblick, wie es für einen Rennfahrer so ist. Wobei die anderen Autos schon viel schneller sind als ich.