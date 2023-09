Naomi Campbell: „Ich habe mich fast umgebracht“

„Ich wurde wirklich wütend“

Rückblickend sei sie weiser, so Campbell weiter. „Sucht ist so eine schwachsinnige Sache, das ist sie wirklich. Man denkt: ,Oh, das wird diese Wunde heilen.‘ Das ist aber nicht der Fall. Sie kann so große Ängste und Panik hervorrufen. Also wurde ich wirklich wütend.“