Licht und Klang sorgen für Gänsehaut-Erlebnisse

Nach Ausflügen in den Westen von Graz konzentriert sich das Klanglicht-Festival heuer wieder aufs Zentrum. Der Schloßberg wird oben, unten und drinnen bespielt, über Karmeliterplatz und Schauspielhaus geht es weiter in den Burghof und zur Orangerie. Ausreißer finden sich in der Herrengasse, der Landhausgasse und am neuen Med-Campus.