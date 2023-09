Erntedank beim „Öko-Bischof“ in St. Pölten

Für Direktor Paul Nemecek wiederum sind die rund 200 Erntedankfeste, die jetzt landesweit von Bauernbund, Landjugend und „Die Bäuerinnen“ organisiert werden, ein „starkes Zeichen der Gemeinschaft im ländlichen Raum und für die Versorgungssicherheit“. „Unser tägliches Brot und all die anderen Früchte von Feld und Stall sind unendlich kostbar. Es gilt diese Geschenke der Natur in aller Demut vor den Schöpfungsgeheimnissen zu achten“, so Bischof Alois Schwarz.