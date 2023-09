Verena Dunst: „Politik muss wachsam sein!“

Genau dieses Vermächtnis, nämlich die „Demokratie als oberste Prämisse“, will Dunst auch ihrem Nachfolger als Auftrag mitgeben. „Gerade in Zeiten der Teuerung und angesichts der vielen Herausforderungen, ist es wichtig, alle Menschen - speziell die Jugend und jene, die sich besonder hart mit der Politik auseinandersetzen - abzuholen und auf eine demokratische Reise mitzunehmen. Aufpassen und wachsam sein - auf das lege ich wert, auch in meiner zukünftigen Funktion als Abgeordnete“, so Dunst.