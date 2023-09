Torwart-Legende ist weiterhin doppelt im Einsatz

Damen-Trainer in Rankweil

Seit Sommer hat Mendes eine Zusatzaufgabe übernommen. Er coacht das Damen-Team von RW Rankweil, höchst erfolgreich. Nach drei Siegen in drei Spielen liegt das Multitalent mit seinem Team an der Spitze der Vorarlbergliga. In Rankweil liebäugelt man bereits mit der Rückkehr in die 2. Liga. „Das ist noch ein langer Weg bis dahin, da kann noch soviel passieren“, warnt Mendes.