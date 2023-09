1000 Festnahmen im australischem Drogenmilieu

Dazu gehörten mehr als 800 Kilo Methamphetamin und rund 4000 Cannabispflanzen. Zudem wurden Schusswaffen, Fahrzeuge und verschiedene Luxusgüter konfisziert. „Obwohl es sich um ein unglaubliches Ergebnis handelt, unterstreicht dies auch die scheinbar unstillbare Nachfrage, die es in Australien nach illegalen Substanzen gibt“, sagte Dan Ryan, Polizeichef des Teilstaates Victoria. „Der Drogenhandel betrifft uns alle - sei es wegen der damit verbundenen Kriminalität in unseren örtlichen Gemeinden oder in Form von Verkehrsunfällen, Gewalt in der Familie, Morden und Schießereien.“