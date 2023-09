Grazer Verein trauert um verunglücktes Ehepaar

Erst vor wenigen Tagen hat das Außenministerium bestätigt, dass es sich bei den beiden Leichen, die nach den schweren Unwettern in Griechenland gefunden wurden, um ein frisch vermähltes Ehepaar aus Graz handelt. Die Trauer ist nicht nur bei den Familien der beiden groß, sondern auch in der Grazer Skater-Gemeinde, in dem das Duo fest verankert war. Dementsprechend herzzerreißend ist auch das Facebook-Posting, in dem der Grazer Verein GRÄB (Grazer Rollbrett Ästheten Bund) nun Abschied von den beiden nimmt.