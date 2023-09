Scheint fix: Andreas Schieder führt SPÖ in EU-Wahl

Die Anzeichen verdichten sich: Andreas Schieder dürfte die SPÖ in die nächste Europawahl am 9. Juni führen und sich gegen Evelyn Regner, die von den Gewerkschaftern favorisierte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, durchgesetzt haben. Auch Parteichef Andreas Babler soll laut „Krone“-Informationen Regner favorisiert haben, letztlich aber von der roten „Ost-Achse“, mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig an der Spitze, überstimmt worden sein.