„Als Sabitzer wird man bei Rapid immer beschimpft“

„Und jetzt sollen sie leise sein!“, dachte sich Thomas Sabitzer nach der irren Aufholjagd (0:2 und 2:3 hinten) in Hütteldorf. Just nach seinem 3:3-Ausgleichstor für WAC in Minute 97 hielt er sich den Finger auf den Mund. „Wenn man bei Rapid spielt, wird man immer beschimpft – besonders, wenn man Sabitzer heißt“, grinst Tom.