LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid Wien gegen Wolfsberger AC

Die Bilanz der jüngsten sechs Liga-Duelle ist mit jeweils drei Siegen ausgeglichen, im Cup-Viertelfinale der Vorsaison behielten allerdings die Wiener in Wolfsberg mit 3:1 nach Verlängerung die Oberhand. Das bisher letzte Duell in Wien vor fast genau einem Jahr ging aber mit 3:1 an den WAC. Manfred Schmid war im September 2022 noch nicht Trainer der Lavanttaler, weiß aber dank seiner violetten Vergangenheit, wie man bei Rapid gewinnt. Als Cheftrainer der Wiener Austria von Juli 2021 bis Dezember 2023 schaffte er in Hütteldorf einen Derby-Sieg und zwei Unentschieden. „Das ist schon was Besonderes, wenn man dort spielt, allein aufgrund der Zuschauer. Da kann man zu Rapid stehen, wie man will“, sagte der Wiener. „Für uns ist aber wichtig, und das hat viel mit Wut im Bauch zu, eine Reaktion zu zeigen nach dem Spiel gegen Hartberg.“