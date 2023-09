Auto „unfahrbar“, aber Alonso schreibt Geschichte

„Das war nicht der Fall“

Alonso bezeichnete den Aston Martin am Funk zudem als „unfahrbar“. „Wir alle hatten ein starkes Wochenende in Singapur erwartet. Das war nicht der Fall“, so der 42-Jährige. Nachsatz: „Hoffentlich können wir all diese schlechten Dinge abhaken, aus ihnen lernen und in Japan besser abschneiden!“ Am kommenden Sonntag geht’s in Suzuka weiter.