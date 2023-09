Steirer fand Granate und fuhr damit zur Polizei

Am Sonntagnachmittag räumte ein 69-Jähriger in Kapfenberg auf seinem Grundstück auf und fand dabei zwischen Geröllstücken eine Granate. Nachdem er auf seinem Anwesen bereits in den vergangenen Jahren immer wieder explodierte Granathülsen gefunden und in einer Metallkiste gelagert hatte, wollte er diesmal seinen Fund der Polizei übergeben.