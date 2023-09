Ein Teamgeist, der ultimativ alle ansteckt

Was in Österreich noch als Randsportart gilt, erfreut sich in anderen Teilen der Welt wie etwa in Großbritannien, Australien oder Kanada großer Beliebtheit. Und genau das ist es, was den Geist des Spiel ausmacht: „Egal wo auf der Welt, man ist Teil einer großen Familie“, hält Josef „Joe“ Lagler, Obmann der Spartans aus Melk fest. Um künftig mehr Menschen im weiten Land für den Sport zu begeistern, wird seit 12. September jeden Dienstag auch im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten trainiert. „Wir wollen Rugby hierzulande bekannter machen“, erklärt Joe beim Training mit der „Krone“. Und schon geht es los: Ob beim „Gedränge“, beim „Push“ oder beim „Lift“.