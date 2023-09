Im Hexenkessel schoss sich der GAK an die Spitze

Leoben zeigt schon sein Nachtgesicht, doch am Monte Schlacko in Donawitz ist die Stimmung schon vor dem Anpfiff hochofenheiß. Die Kulisse mit 6172 Zuschauern bundesligareif, die Fanlager beider Lager detto. Die 400 mitgereisten GAK-Fans sorgen mit Bengalen für eine rote Hölle, die DSV-Knofel halten dagegen, werden von grünem Rauch verschluckt. Kurzum: tolle Derby-Stimmung in der Obersteiermark! Kein Vergleich zu so mancher Gähn-Atmosphäre in anderen Stadien der Liga. Das genießen auch die Promi-Fans: Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang mit Donawitzer Fanschal, Schlagersänger Charly Brunner stiefelt mit seiner Simone im GAK-Schal auf die Tribüne.