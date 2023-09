Naschenweng trifft, aber Bayern-Frauen nur Remis

Mit den beiden österreichischen Teamspielerinnen Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng ist Bayern München zum Saisonstart der deutschen Frauen-Fußballbundesliga nur zu einem Remis gekommen. Die Titelverteidigerinnen gingen am Freitag in Freiburg vor über 13.000 Fans dank eines Naschenweng-Treffers in der 90. Minute in Führung, kassierten aber in der 97. Minute noch den Ausgleich zum 2:2.