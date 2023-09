Schnitzelprämie auf Tirolerisch: Was hilft Wirten?

Bonus-Card soll Tiroler ins Gasthaus locken

Eine etwas andere Form der Förderung schwebt Oberhofer – er sitzt als Vertreter der Neos auch in der Wirtschaftskammer – vor. Im ersten Moment denkt man an die umstrittene „Schnitzelprämie“ in Niederösterreich. Damit habe der Neos-Vorschlag aber wenig gemein, so Oberhofer. Sein Konzept: „Bei zwei Besuchen in einem Wirtshaus und einem Konsum von 30 Euro bekommt man eine Gutschrift für einen dritten Besuch in der Höhe von 30 Euro.“ 100.000 zusätzliche Gasthausbesuche könne das im Jahr bringen, ist er überzeugt. 3 Mio. € würde es kosten. Woher das Geld nehmen? „Nicht vom Steuerzahler, sondern jeweils zur Hälfte aus Wirtschaftskammer und Tourismusfonds – dort gibt es Kohle ohne Ende“, sagt Oberhofer.