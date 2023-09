US-Investor kauft sich beim PL-Klub Everton ein

Der scheidende Eigner Moshiri erklärte, Everton werde von der Expertise des Multi-Klub-Finanziers aus Übersee profitieren. 777 Partners ist neben der Berliner Hertha unter anderem an Genoa in Italien, dem FC Sevilla in Spanien und Standard Lüttich in Belgien beteiligt. Einige der Vereine könnten künftig in internationalen Wettbewerben auch durchaus gegeneinander antreten.