E-Bikes: Die neuesten Trends für alle Rad-Freunde

Die ARGE Fahrrad lud Fahrrad-Hersteller und Händler zum zweiten Mal zum großartigen Branchentreff „Austria on Bike“ in die lässige Bikeregion Leogang im SalzburgerLand. Nirgendwo sieht man in Österreich sieht man mehr Hersteller und Neuigkeiten und die Stimmung in der Branche ist gut, obwohl der Fachhandel Anfang des Jahres mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen hatte. Doch die Lager lüften sich langsam wieder.