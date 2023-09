In diesem Betrieb machen Hunde den Badeschluss

Ein Herrl bemüht sich, seine kleine Kaltschnauze über die Stufen in das Becken zu locken – während daneben ein Schäferhund einen Randsprung mit Anlauf hinlegt: Viel los war beim ersten Hundebadetag im Weinlandbad Mistelbach im Vorjahr. Eine Idee, die in viel größeren Städten etwa in Deutschland schon lange für Furore sorgt, geht – nach dem Erfolg im Vorjahr – am Sonntag in die zweite Runde. Von 11 bis 16 Uhr erledigen die „besten Freunde des Menschen“ den heurigen Badeschluss.