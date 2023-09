Twitter-Verbot für die Redakteure des ORF

Irgendwie kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht aus den Schlagzeilen heraus. Dabei sind die Headlines meist selbstgemacht. So wie bei dem Umstand, dass ORF-Redakteure nach Auffassung von Medienbeobachtern immer wieder politische Akzente via ihrer Social-Media-Kanäle wie „X“ (vormals „Twitter“) setzen. Was hausintern für Verstimmungen sorgt und weshalb auch, so wird berichtet, einige „gelbe Karten“ an die Protagonisten verteilt worden sein sollen.