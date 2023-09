Beim weltweiten Klimastreik ist niemand allein

Guten Morgen, wir streiken. Rund um die Welt demonstrieren wir am heutigen Freitag für Klimagerechtigkeit. Manche von euch waren um Mitternacht noch wach, da haben in Australien die Ersten begonnen. Jede Stunde starten neue Demonstrationen, in verschiedenen Ländern, große und kleine, alle für dieselbe Sache.