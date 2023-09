Rückhalt für Klimabewegung schwindet

Bekannt ist die „Letzte Generation“ vor allem für ihre Straßenblockaden. Neubauer merkte zur Strategie der Klimagruppe an: „Es ist an der Zeit zu hinterfragen, ob das so aufgeht.“ Fridays For Future hat für Freitag zu erneuten globalen Klimaprotesten aufgerufen. Auch in Österreich sind landesweit Demonstrationen geplant. In Deutschland sollen größere Kundgebungen unter anderem in Berlin, Hamburg oder Köln stattfinden.