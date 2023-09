Flucht über Mittelmeerroute nimmt wieder stark zu

Rom warnt: Lage könnte sich noch verschärfen

Der italienische Außenminister Antonio Tajani warnte indes, dass sich die Lage in den kommenden Monaten noch verschärfen könnte. „Italien muss auf europäischer Ebene unterstützt werden. Wir können nicht allein gelassen werden“, so Tajani in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Donnerstag. „Europa allein ist nicht in der Lage, ein so großes Problem zu bewältigen, das nicht nur fast ganz Afrika betrifft, sondern auch den Zustrom über die Balkanroute. Deshalb haben wir die Vereinten Nationen und die G20 einbezogen“, so der Minister.