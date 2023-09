So verändert E-Mobilität unsere Zukunft

Mathias Horx, der international renommierte Zukunftsforscher, skizzierte ein Bild einer CO 2 -neutralen Zukunft mit E-Mobilität als integralem Bestandteil bei gleichzeitig rasant steigendem Anteil an erneuerbaren Energiequellen weltweit, insbesondere an Solartechnologie. Horx stellte in Bezug auf den Fortschritt im Bereich der Mobilitäts- und Energiewende fest, dass „wir bereits viel weiter sind, als wir denken“.