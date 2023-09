Salzburger Tragödie in steirischen Zoos undenkbar

In der Oststeiermark werden Tierpfleger deshalb schon zu Beginn der Lehre mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut gemacht - dazu gibt es auch regelmäßige Schulungen. Das Löwen-Gehege ist etwa doppelt gesichert, dazu gibt’s an jeder Tür zwei Schlösser. „Damit sind immer mindestens zwei Barrieren zwischen Pfleger und Tier“, stellt Pichler klar. Was der Experte aber auch betonen möchte: „Wildtiere sollen wilde Tiere bleiben. Das Gehege ist ihr Revier, das man einfach respektieren muss. Deshalb vermeiden wir den direkten Kontakt mit allen Tieren so gut es geht.“