Pflegerin tot: Nashorn-Unfall bleibt mysteriös

Fakt ist: Das Nashorn „Yeti“ tötete am Montagmorgen im Salzburger Zoo die Tierpflegerin Juliane K. (33). Ihr Ehemann Christopher eilte ihr zu Hilfe und erlitt dabei schwerste Verletzungen am Oberschenkel. Das Paar lebte in der Tennengauer Gemeinde Adnet – zusammen mit vielen Tieren in einem abgelegenen Bauernhaus. „Es war fast ein kleiner Privatzoo“, nennt es ein Gemeindebürger.