Raubbeute: 700.000 Euro aus Versteck im Hasenstall

Mit Klebeband und Kabelbindern an Stuhl gefesselt

Wie auch der Sohn des Ex-Lebensgefährten des Opfers von einem brutalen Raubüberfall am 13. Dezember im steirischen Stattegg. Eine 55-Jährige wurde damals in ihrem Haus von mehreren - ebenfalls in U-Haft sitzenden - Tätern überwältigt. „Sie fesselten sie mit einem Klebeband und Kabelbindern an einen Stuhl und forderten sie auf, den Code für den Tresor zu nennen“ - die „Krone“ berichtete.