Unbekannte verwüsteten Wohnung nach Einbruch

Totales Chaos in der Wohnung

Alles begann mit einem Streit am 10. Juni. Daraus resultierte der Einbruch. Am 12. und 13. Juni brachen die beiden mutmaßlichen Täter in die Wohnung des 41-Jährigen ein, stahlen einen Laptop sowie ein Dokument, besprühten Gegenstände mit Lack, verstopften den Wasserhahn und drehten das Wasser auf. Ein massiver Wasserstau war die Folge. In Summe wurde ein erheblicher Sachschaden angerichtet.