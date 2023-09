„Eine Schande“: Jetzt meldet sich Maguires Mutter

„[...], aber ich kann damit umgehen“

Und Maguire selbst? Der geht mit dem Spott beeindruckend locker um. Gegenüber der englischen „Sun“ sagte er: „Wir wussten, dass es feindselig wird in Schottland und in der zweiten Halbzeit habe ich das meiste abbekommen. Ich komme damit klar, keine Sorge. Sie haben den Druck auf mich geladen. Ich würde nicht sagen, dass ich es gewohnt bin, aber ich kann damit umgehen.“ Und weiter: „Ich würde nicht sagen, dass ich eine Person bin, die mental mit Druck zu kämpfen hat. Ich habe in den vergangenen Jahren viel durchgemacht und war vier Jahre lang Kapitän bei Manchester United. Die Angriffe auf mich nehmen den Druck von meinen Mitspielern und laden ihn auf mich. Es lässt sie besser spielen, da bin ich mir sicher.“