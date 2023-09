Spott für Maguire: „Idioten auf unserer Seite!“

Phil Foden und Jude Bellingham hatten die Engländer am Dienstag in der ersten Spielhälfte komfortabel in Führung gebracht. Ein Eigentor von Harry Maguire, der zur Halbzeit ins Spiel gekommen war, machte die Partie wieder spannend. Bereits vor seinem Fauxpas wurde der Kicker von Manchester United bei jeder Ballberührung von den schottischen Fans ausgepfiffen und beschimpft.