„Wie immer“ - Spott für Pechvogel Harry Maguire

Für Manchester United reichte es in der Europa League trotz eines Doppelpacks von Marcel Sabitzer nur zu einem 2:2-(2:0)-Unentschieden gegen Rekordsieger FC Sevilla gereicht. Der ÖFB-Legionär brachte die „Red Devils“ im Viertelfinal-Hinspiel in Hälfte eins dank zweier Treffer (14., 21.) in Führung, zwei späte Eigentore durch Tyrell Malacia (84.) und Harry Maguire (92.) verhinderten den Erfolg.