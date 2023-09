Kreuzfahrtschiff steckt weiter vor Grönland fest

Das Schiff mit 206 Menschen an Bord war am Montag im Alpefjord, knapp 1400 Kilometer nordöstlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk, auf Grund gelaufen. Am Mittwoch waren Mitarbeiter der sogenannten Sirius-Patrouille, einer dänischen Spezialkräfte-Einheit, an Bord der Ocean Explorer. Sie berichteten, es gehe den 206 Passagieren und Besatzungsmitgliedern gut.