Luxus-Kreuzer vor Grönland auf Grund gelaufen

Ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit 206 Menschen an Bord ist in einer abgelegenen Gegend östlich von Grönland auf Grund gelaufen. Die Crew konnte das Schiff zunächst nicht selbst befreien, teilte das Arktische Kommando des dänischen Militärs am Dienstag mit. Die Ocean Explorer liege seit Montag in einem Fjord etwa 1400 Kilometer nordöstlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk.