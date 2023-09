Mure auf Straße: 3000 Kubikmeter Geröll beseitigt!

Züge rollen wohl erst am Dienstag wieder

Wie die ÖBB bereits am Mittwoch schilderten, sei mit einer Freigabe der Bahnstrecke für den Zugverkehr erst am Montagabend zu rechnen. Züge werden auf der Karwendelbahnstrecke also voraussichtlich erst am kommenden Dienstag wieder rollen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.