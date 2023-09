„Krone“ erneut Nummer eins in Online-Reichweite

Einmal mehr beweist die „Krone“ auch online ihre Führungsrolle am privaten Medienmarkt. Die soeben veröffentlichte Österreichische Web-Analyse (ÖWA Basic, Einzelangebote) für den August 2023 bescheinigt krone.at in sämtlichen wichtigen Metriken - Unique User, Unique Clients, Visits etc. - mit Abstand die Spitzenpostition.