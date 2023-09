LIVE ab 14.30 Uhr: TSV Hartberg gegen Austria Wien

Das Ziel der Veilchen in der Oststeiermark ist klar. „Es ist ein wichtiges Spiel, um punktemäßig nicht den Anschluss zu verlieren. Wir werden alles daransetzen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, betonte Wimmer. Die Statistik spricht für Violett. In den letzten sechs Partien feierte die Austria sechs Siege. Trotzdem ist Wimmer gewarnt. „Hartberg liegt in der Tabelle vor uns, sie sind gut reingestartet und auf jeden Fall auch ein Konkurrent um den Einzug in die Meistergruppe.“