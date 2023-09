Industrie: „Lage wird sich weiter verschlechtern“

Krise in Deutschland wirkt sich aus

Vor allem die Krise in Deutschland macht sich bemerkbar. Mehr als ein Viertel der steirischen Ausfuhren gehen ja an das große Nachbarland. „Wenn deutsche Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt sind, spüren wir die Folgen auch bei uns“, bestätigt Stolitzka.