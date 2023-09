Grüner Stahl kommt: 2028 erlischt erster Hochofen

Bis 2050 sind alle Hochöfen Geschichte

Ab 2027 soll die neue Anlage in Donawitz etwa 850.000 Millionen Tonnen CO₂-reduziertem Stahl pro Jahr produzieren, in Linz sollen es sogar mehr als 1,5 Millionen Tonnen sein. 2028 wird dann in Donawitz der Hochofen 4 abgestellt. Und nach 2030 - eher in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts - sollen dann zwei weiter Hochöfen in Linz und Donawitz stillgelegt werden. Während in Linz ein zweiter Elektrolichtbogenofen geplant ist, wird jener in Donawitz auf eine Kapazität von 1,5 Millionen Tonnen Stahl erweitert.