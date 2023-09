30-Jähriger saß zwei Monate unschuldig in U-Haft

Verloren stand er da mit seinem Plastiksackerl, obwohl er gerade gewonnen hatte. „Ich weiß nicht, wie ich jetzt mit meinen 40 Euro heimkommen soll“, sagte Kevin L., ehe er in den Bus Richtung Bahnhof Eisenstadt stieg. 59 Tage war der 30-Jährige nicht zuletzt wegen einer Verwechslung in U-Haft gesessen. Die zu erwartende Entschädigung - maximal 100 Euro pro Tag - wird die verlorenen zwei Monate nicht zurückbringen. „Ich habe den dritten Geburtstag meiner Tochter verpasst. Und ihre Einschulung in den Kindergarten. Aber ich bin froh, dass der Albtraum ein Ende hat“, sagte der Deutsche, der seit 2019 in Ungarn lebt.