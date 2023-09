Una (40) als Straches Ibiza-Lockvogel enttarnt

Die Aufnahmen sind weltberühmt: Sie entstanden im Sommer 2017 heimlich in einer Finca auf der Mittelmeerinsel Ibiza. Eingefädelt wurde das Treffen von Privatdetektiv Julian Hessenthaler, die Hauptrolle spielte aber die vermeintliche Oligarchennichte - und zwar perfekt. Ahnungslos breiteten Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ihre Pläne aus, wie sie an illegale Parteispenden kommen und in Österreich umrühren könnten, sobald man an der Macht sei - inklusive Übernahme der „Kronen Zeitung“.