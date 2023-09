Ibiza-Video-Macher Hessenthaler ist insolvent

„Blöd reden ist nicht strafbar“

Hessenthaler, der seit März zunächst mit Fußfessel wieder auf freiem Fuß war und am 7. April vorzeitig entlassen wurde, gab erst im April zu, „enttäuscht“ gewesen zu sein, als er das im Jahr 2017 gedrehte Ibiza-Video erstmals gesehen hatte. Denn jene kompromittierenden und strafbaren Aussagen, die im Laufe des mehrstündigen Abends mehrfach gefallen seien, hätten sich dann nicht auf dem Video befunden. „Blöd reden ist nicht strafbar“, hätte sein Anwalt das Material beurteilt. „Wir haben es am Ende nicht so geschafft, wie es geplant war.“