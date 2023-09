Lokale, über die man spricht: Graf im Stadthaus

Mit Witz und frischem Schwung hat DER GRAF IM STADTHAUS schnell die Sympathie der Bewohner und Besucher von Neusiedl am See erobert. Das Lokal liegt in einem schmucken alten Gebäude, in dem auch das namensgebende Stadthaus-Hotel residiert. Bei schönem Wetter sitzt es sich geradezu paradiesisch im pannonischen Innenhof mit den weißen Wänden und dichten Weinranken. Die Innenräume verströmen noch eherFrühstückssaal-Atmosphäre, aber die Betreiber Jacqueline und Michael Graf haben das Restaurant ja erst vor Kurzem übernommen.