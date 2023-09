Kühler Kopf statt Anlassgesetzgebung!

Regierung braucht derzeit jeden Gutpunkt

Was also tun, wenn man an den Hebeln der Macht sitzt und die Mehrheit der Österreicher das Urteil ablehnt? Richtig! Ein Gesetz muss her. Immerhin sind das einfach abzuholende Gutpunkte, die G’schaftigkeit signalisieren. Und die Regierungsparteien können derzeit nur jeden Gutpunkt gebrauchen…