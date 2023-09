Diese blau-gelben Gemeinden beweisen großes Herz

Klein-Pöchlarn unterstützt die Jüngsten

„Insbesondere in kleineren Kommunen am Land tragen Vereine ganz wesentlich zur Förderung des Gemeinwesens und dem Erhalt kultureller Traditionen bei“, hebt Johannes Weiß, Bürgermeister von Klein-Pöchlarn, Bezirk Melk, hervor. So konnte in den letzten Jahren in der 1100-Seelen-Gemeinde das Sporthaus neu gebaut werden. Gemeinschaftsveranstaltungen, wie das Donauländenfestival, werden unterstützt, soziales Engagement sieht man auch am alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarkt.