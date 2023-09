Afrika könnte „Supermacht der Erneuerbaren“ werden

„Erneuerbare Energien könnten das afrikanische Wunder sein. Aber wir müssen es möglich machen“, so Guterres. Er appellierte besonders an die G20-Staaten, im Kampf gegen den Klimawandel ihre „Verantwortung zu übernehmen“. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verkündeten inzwischen Investitionen in saubere Energien in Afrika in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro).